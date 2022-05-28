Şahan Gökbakar... ATA DEMİRER'E RECEP İVEDİK YORUMU! - Son Dakika
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Şahan Gökbakar... ATA DEMİRER'E RECEP İVEDİK YORUMU!

28.05.2022 19:48
Şahan Gökbakar... ATA DEMİRER'E RECEP İVEDİK YORUMU!

Ata Demirer'in yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün ana karakterinin 'Recep İvedik'e benzetilmesine Şahan Gökbakar'dan yorum geldi: "Ata değerli bir komedyen. Yolu açık olsun, inşallah gişesi de benzesin."

Ata Demirer'in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı 'Bursa Bülbülü' filminin çekimleri Erdek'te başladı.

Demirer'in filmden 'Cengiz Sezen' adındaki karakterini tanıtan fotoğrafları paylaşmasının ardından, karakter 'Recep İvedik' tiplemesine benzetildi.

Şahan Gökbakar da benzetmenin ardından, Twitter hesabından "Recep İvedik ikonik bir karakter olduğu için benzetilmesi normal.

Benim için sorun yok. Ata değerli bir komedyen. Yolu açık olsun, inşallah gişesi de benzesin. Ama geçmesin tabii" yazdı.

Şahan Gökbakar'ın tweet'ine yanıt veren Ata Demirer ise "Çok kibarsın kardeşim benim.

Sağ ol, var ol. Biz gideriz filmler kalır, gönüller bir olsun sinemalar dolsun inşallah" dedi.

Şahan Gökbakar... ATA DEMİRER'E RECEP İVEDİK YORUMU!
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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar... ATA DEMİRER'E RECEP İVEDİK YORUMU! - Son Dakika

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