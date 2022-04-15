Şahan Gökbakar'dan mülteci isyanı: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık - Son Dakika
Üye Girişi

Şahan Gökbakar'dan mülteci isyanı: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık

15.04.2022 08:04

Gündeme ilişkin konular hakkında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, bu sefer de mültecilerle ilgili bir paylaşım yaptı. Komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınları için verdiği mücadeleyle alkış toplayan sevilen komedyen Şahan Gökbakar, son günlerde yeniden konuşulmaya başlanan mültecilerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"ÜLKEMİZİN DÖNÜŞECEĞİ HALİ DÜŞÜNÜNCE KALBİM SIKIŞIYOR"

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan Gökbakar, Twitter hesabından "Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor. Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum" dedi.

Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısından destek aldı.

Şahan Gökbakar'dan mülteci isyanı: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
Şahan Gökbakar'dan mülteci isyanı: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
YORUMLAR
500
Jack Dorsey'in ilk tweetine ait NFT satılamıyor Jack Dorsey'in ilk tweetine ait NFT satılamıyor Türk Kızılaydan Yemen'de 750 sığınmacıya iftar Türk Kızılaydan Yemen'de 750 sığınmacıya iftar

Şahan Gökbakar, Afganistan, Pakistan, Mülteci, Twitter, Suriye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan mülteci isyanı: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık - Son Dakika


Son Dakika
08:18 Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
08:17 İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
07:46 Önder Öztarhan'dan tiyatro sahnesine çıkan Aslı Enver'e beyaz gül!
00:43 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
00:42 Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı
00:18 UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:16 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifası sonrası şantaj iddiası
00:08 Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 08:33:14. #1.12#
SON DAKİKA: Şahan Gökbakar'dan mülteci isyanı: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement