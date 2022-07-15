Şahan Gökbakar'ın tiplemesi Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu! Dolandırıldığını söyleyen kadın, yayında çileden çıktı - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'ın tiplemesi Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu! Dolandırıldığını söyleyen kadın, yayında çileden çıktı

15.07.2022 11:49
Şahan Gökbakar'ın tiplemesi Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu! Dolandırıldığını söyleyen kadın, yayında çileden çıktı

Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programında Şahan Gökbakar'ın yıllar önce oynadığı "Nevriye Budak" karakteri gerçek oldu. Dansözlük yapan İbadet isimli kadın, kendisini dolandırdığını iddia eden kişiyle yüzleşirken adeta çılgına döndü.

Oryantallik yapmak için konuştuğu menajer tarafından dolandırıldığını iddia eden İbadet isimli kadın, haftaiçi her gün FOX TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına çıkarak yardım istedi. Canlı yayında öfkeden deliye dönen İbadet'in avazı çıktığı kadar bağırdığı anlar, Şahan Gökbakar'ın yıllar önce yayınladığı "Dikkat Şahan Çıkabilir" komedi programındaki unutulmaz karakterine benzetildi.

CANLI YAYINDA ÇILGINA DÖNDÃœ

Kendisine iş bulması için görüşmeye başladığı menajer Hasan Bey tarafından 15 bin TL dolandırıldığını ileri süren İbadet, canlı yayında yardım istedi. Önceki gün yayınlanan bölümde Hasan Bey ile yüzleşen İbadet, "18 yıllık evliliğimi bitirdin" cümlesini duyunca sinir krizi geçirdi. Canlı yayında avazı çıktığı kadar bağıran İbadet, "Bana yuva yıkan kadın muamelesi yapma. Ben seni iş için aradım. İftira atıp da alttan üstte geçmeye çalışma" dedi. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan İbadet, sakinleşmesi için stüdyodan çıkarıldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN TİPLEMESİNE BENZETİLDİ

İbadet'in canlı yayındaki halleri ise Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisi sinemaya uyarlanmadan önce "Dikkat Şahan Çıkabilir" adlı komedi programındaki 'Dişi Yakarış' skecindeki Nevriye Budak tiplemesine benzetildi.

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Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'ın tiplemesi Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu! Dolandırıldığını söyleyen kadın, yayında çileden çıktı - Son Dakika


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