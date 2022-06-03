Şahan Gökbakar, merakla beklenen Recep İvedik 7'den ilk kareyi paylaştı

Şahan Gökbakar'ın yazdığı popüler komedi filmi serisi Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. 25 Nisan'dan sosyal medya hesabından paylaşım yapan komedyen, Recep İvedik 7 için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

"RECEP EMMİ"

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökbakar ise4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Recep İvedik karakterinden ilk kareyi paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.

İşte Recep İvedik 7'den ilk kare:

25 Nisan'da Instagram hesabından Recep İvedik 7'nin çekileceğinin müjdesini veren Şahan Gökbakar, "Dikkat fotoğraf sübliminal mesaj içerir. Recep İvedik 7 yakında sizlerle " ifadelerini kullanmıştı.