Şahan Gökbakar... VATANPERVER ÇIKIŞ; 'HAZMEDEMİYORUM!' - Son Dakika
Üye Girişi

Şahan Gökbakar... VATANPERVER ÇIKIŞ; 'HAZMEDEMİYORUM!'

Son Güncelleme: 15.04.2022 08:22

Gündemdeki konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar, bu defa mülteciler konusundaki sözleriyle gündem oldu. Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce Türkiye'ye geldiğini ifade eden Gökbakar, "Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum" dedi.

Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Gündemde yaşanan konuları yakından takip eden ünlü isim paylaşımlarında kendi düşüncelerini net bir şekilde dile getiriyor.

Gökbakar son olarak mülteciler konusunda eleştiri yaptı.

"GÖĞSÜME BİR AĞIRLIK ÇÖKÜYOR"

Gökbakar paylaşımında "Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor.

Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum" ifadelerini kullandı. Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR
500

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar... VATANPERVER ÇIKIŞ; 'HAZMEDEMİYORUM!' - Son Dakika


Son Dakika
08:58 Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maç sonu gözyaşlarını tutamadı
08:54 Kayserispor-Galatasaray maçının sonuna damga vuran kare! Çağdaş Atan hüngür hüngür ağladı
08:40 Sinan Akçıl, Disney Plus'ın kararına sessiz kalan Tarkan'ı hedef aldı: Ağzını açmıyorsun
08:36 Sinan Akçıl, Disney Plus'ın kararına sessiz kalan Tarkan'ı hedef aldı: Ağzını açmıyorsun
08:28 Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Zaha'nın mutlu olduğu tek konu var: Kısa süre de olsa görev aldım
08:24 Zaha'dan puan kaybı sonrası paylaşım gecikmedi: Görev aldığım için mutluyum
07:57 Ezgi Mola, karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı
07:53 6 aylık hamile Ezgi Mola, karnı burnunda bikinili pozlarını paylaştı
03:43 Yeni Galata Köprüsü Bakım Çalışmaları Başladı
03:41 İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2023 09:08:21. #1.12#
SON DAKİKA: Şahan Gökbakar... VATANPERVER ÇIKIŞ; 'HAZMEDEMİYORUM!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement