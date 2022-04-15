Şahan Gökbakar... VATANPERVER ÇIKIŞ; 'HAZMEDEMİYORUM!'

Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Gündemde yaşanan konuları yakından takip eden ünlü isim paylaşımlarında kendi düşüncelerini net bir şekilde dile getiriyor.

Gökbakar son olarak mülteciler konusunda eleştiri yaptı.

"GÖĞSÜME BİR AĞIRLIK ÇÖKÜYOR"

Gökbakar paylaşımında "Bu Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı mültecilerin kontrolsüzce ülkemize kabul edilmeleri ve 10-15 sene sonra toplumumuzun ve ülkemizin dönüşeceği hali düşündükçe göğsüme bir ağırlık çöküyor.

Neden kanımızı dökerek aldığımız bu toprakları, bu kadar rahat paylaşıma açtık? Hazmedemiyorum" ifadelerini kullandı. Gökbakar'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.