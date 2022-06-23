Şahan Gökbakar, yangın paylaşımları sonrası harekete geçen EGM'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, yangın paylaşımları sonrası harekete geçen EGM'ye teşekkür etti

23.06.2022 10:48
Şahan Gökbakar, yangın paylaşımları sonrası harekete geçen EGM'ye teşekkür etti

Marmaris'teki orman yangınlarında söndürme uçaklarının yetersiz kaldığını söyleyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada küfürlü paylaşımların hedefi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesaplar hakkında işlemlere başlanıldığı belirtilirken Gökbakar hakkındaki paylaşımlara da dikkat çekti. Komedyen de EGM'ye paylaşımından dolayı teşekkür ederek "Çirkin trol operasyonunu ortaya çıkardı" dedi.

2021 yazında çıkan orman yangınlarının olduğu bölgeye giderek hem ekiplere yardım eden hem de sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan Şahan Gökbakar, Marmaris'teki yangınlara da sessiz kalmadı. Şahan Gökbakar, 21 Haziran akşamı Marmaris'te başlayan yangın sonrasında söndürme uçaklarının yetersizliğine dikkat çekince bir kısmın tepkisini çekti.

EGM'NİN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN "ŞAHAN" DETAYI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçti. EGM'den yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesaplar hakkında işlemlere başlanıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada paylaşım yapılan kelimelerden bahsedilirken "Şahan" detayı dikkat çekti. Açıklamada "'Şahan' kelimesi kullanılarak 10 bin 723 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların yüzde 57,14'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

"EGM ÇİRKİN TROL OPERASYONUNU ORTAYA ÇIKARDI"

EGM'nin paylaşımına Twitter hesabından cevap veren Şahan Gökbakar, "Dün ve bugün 'Şahan' kelimesi kullanılarak atılan tweetlerin ve hashtaglerin büyük çoğunluğu bana hakaret içermekteydi. Emniyet GM'ne bu çirkin trol operasyonunu ortaya çıkardığı için teşekkür ederim. 'AllahBelanıVersinŞahan' TT'si de bu sayıya dahil mi?" dedi.

Şahan Gökbakar, yangın paylaşımları sonrası harekete geçen EGM'ye teşekkür etti
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Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, yangın paylaşımları sonrası harekete geçen EGM'ye teşekkür etti - Son Dakika


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