Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında - Son Dakika
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Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında

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Türk sanat camiasının sevilen isimlerinden Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kaldığı yazlığında zeytin hasadına başladı. Bahçesindeki ağaca çıkan Avşar, zeytin toplarken sahte zeytinyağı markalarına da gönderme yaptı. O anlarını paylaşan Avşar, ''Sahte zeytinyağlarından, yiyeceklerden bıktık değil mi? Ya kendi işini kendin yapacaksın ya da bu sopayı yiyeceksin'' dedi.

19.10.2024 10:28
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Türk sanat camiasının sevilen isimlerinden birisi olan Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kalıyor. Orada satın aldığı yazlığında kalmayı tercih eden Avşar Kızı, zeytinini de doğadan karşılıyor.

AĞACA ÇIKIP ZEYTİN TOPLADI

Hülya Avşar, bahçesindeki ağaca çıkarak zeytin hasadına başladı. Yardımcısının elinden tırmığı alan Avşar, ağaca çıktı ve zeytin topladı.

"SAHTELERİNDEN BIKTIK"

Ünlü isim o anları Instagram hesabından paylaşarak "Hasat bereketli... Sahte zeytinyağlarından, yiyeceklerden bıktık değil mi? Ya kendi işini kendin yapacaksın ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete maşallah" ifadelerini kullandı.

Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında

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Son Dakika Magazin Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ferrari Alonso:
    Sayende Ağaç ta kirlendi, Zeytin de kirlendi. 76 45 Yanıtla
  • McA !:
    Bizim senin kadar paramız yok ki yani zeytinyağı alabileceğimiz 10 tane ağacımız yok sopayı yicez sende haklısın 61 5 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Rezil 41 16 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Zeytinlere yazik etmis 38 13 Yanıtla
  • serkan keskin:
    biz de senden biktik 36 15 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Bunları afişe etmeyin artık fondaş madya 26 10 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Hülya hanım yesilcamin emektar motorlarindan saygı duyun hanfendiye 23 9 Yanıtla
  • Bülent Ertan:
    hiç bir şey senin kadar sahte olamaz... 23 7 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Simitçi motor 17 8 Yanıtla
  • Ankara null:
    sahtecilik sonrasinda basliyor 11 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında - Son Dakika
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