Türk sanat camiasının sevilen isimlerinden birisi olan Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kalıyor. Orada satın aldığı yazlığında kalmayı tercih eden Avşar Kızı, zeytinini de doğadan karşılıyor.
Hülya Avşar, bahçesindeki ağaca çıkarak zeytin hasadına başladı. Yardımcısının elinden tırmığı alan Avşar, ağaca çıktı ve zeytin topladı.
Ünlü isim o anları Instagram hesabından paylaşarak "Hasat bereketli... Sahte zeytinyağlarından, yiyeceklerden bıktık değil mi? Ya kendi işini kendin yapacaksın ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete maşallah" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında - Son Dakika
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