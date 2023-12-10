Sahte şehzade, Tan Taşçı\'nın attığını öne sürdüğü mesajı ifşa etti

Sosyal medyadaki paylaşımları ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Sina Osmanoğlu isimli fenomen, Tan Taşçı'nın kendisine mesaj attığını iddia etti. Osmanoğlu söz konusu mesajı dans ederek yayınladı.

Sevilen şarkıcı Tan Taşçı yıllar önce verdiği bir röportajda "Eşcinsel değilim. Dedikoduların sebebi, hayatımı heteroseksüel olduğumun üzerine basa basa yaşamamam olabilir." açıklamasını yapmıştı.

Son dönemde paylaşımlarıyla gündeme gelen ve kendini Osmaoğlu ailesinden olduğunu iddia eden Sina Osmanoğlu, ünlü şarkıcının kendisine atttığını idda ettiği mesajı paylaştı. Mesajda Tan Taşçı'nın "Tatlı şehzade, seni görmek için Amerika'ya mı gelmek gerekir" yazdığı göze çarpıyor.

Mesajın gerçek olup olmadığı bilinmezken, Sina Osmanoğlu'nun gündeme gelmek için gerçek olmayan paylaşımlar yaptığı yorumları yapıldı. Tan Taşçı'nın nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.