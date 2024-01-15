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Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı - Son Dakika
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Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı

Buzda Dans yarışmasının açılışına katılan eski boksör ve yarışmacı Ricky Hatton, programın sunucusu Stephen Mulhern'e yumruk attı.

Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
15.01.2024 - 10:18,  Güncelleme: 10:22
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İngiltere'de yayınlanan "Buzda Dans" yarışmasının açılışı ağızları açık bırakan anlara sahne oldu. Eski boksör ve yarışmacı ve programın sunucusu Stephen Mulhern'e yumruk attı.

ŞAKAYA SİNİRLENİP YUMRUK ATTI

45 yaşındaki Ricky Stephen programda mikrofon tutmakla görevliydi, ancak Stephen şakanın konusu haline geldi. Programın bir diğer sunucusu Holly Willoughby, "Lütfen ona vurun" diye espri yaptı ve boksör Ricky Hatton 46 yaşındaki televizyoncuyu bir vuruşta yere serdi.

Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı

ŞOVUN DOZU KAÇTI

Ricky, yumruğun etkisiyle yerde yatan Stephen'ı kontrol ederken Holly, katıksız güç karşısında şoka uğradı ve ellerini ağzına götürerek nefesini tuttu.

Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
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