Samsun'da Merve Özbey rüzgarı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan Merve Özbey, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafında bir özel şirketin sponsorluğunda düzenlenen Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'nde sahneye çıkan Merve Özbey, şarkılarıyla coşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Çobanlı İskelesi'nde kurulan sahnede gerçekleştirildi. Şarkıcının sahneye çıkacağını duyan binlerce vatandaş konser alanını doldurarak 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

"Vuracak" şarkısıyla konser alanına giriş yapan Merve Özbey hemen ardından insanlardan ellerine bayraklarını almasını istedi. Orkestrayla birlikte kendisi de eline Türk bayrağını alan Özbey, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Sahne arkasındaki led ekrandan kendi isminin kaldırılarak Atatürk'ün bir görüntüsünün konulmasını da isteyen Merve Özbey'in, marşlar söylenirken duygulandığı görüldü. Hamileliği nedeniyle daha duygusal olan sanatçı zaman zaman elleriyle yaşaran gözlerini sildi. Özbey konsere de arkadaki Atatürk görüntüsü ile devam etti. Merve Özbey, seslendirdiği sevilen parçalarıyla kalabalığı eğlendirdi.

"Konserlerin devamı gelecek"

Gençlerin 19 Mayıs'ını kutlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bandırma Vapuru'na İstanbul'dan biniyor. 19 Mayıs 1919'da Tütün İskelesi'nden Samsun'a ayak basıyor. Burada 6 gün kalıyor. Bir takım görüşmeler yapıyor. 25 Mayıs'ta Havza'ya gidiyor. Orada silah arkadaşlarıyla birlikte çalışıyor. Daha sonra Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara. Umudun bittiği bir yerde 23 Nisan 1920'de TBMM'yi ilan ediyorlar. Gazi Meclis ve Samsun'a ayak basıştan sonra 4.5 yıl içerisinde 29 Ekim 1923'te bugün yaşadığımız bu güzel ülkemizin, bayrağımızın istikbalini istiklalini göndere çekiyorlar. Cumhuriyet'i kuruyorlar" dedi.

Pandemi döneminde insanlardan konserler yapılması için çok talep aldıklarını söyleyen Başkan Demir, 2,5 yıllık pandeminin bitmesiyle ünlü sanatçıları şehre getirmeye başladıklarını ve devamının da geleceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN