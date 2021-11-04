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Samy Naceri'den taksi problemine mesaj - Son Dakika

Samy Naceri'den taksi problemine mesaj

04.11.2021 01:27
Samy Naceri'den taksi problemine mesaj

Taxi seri filmlerinde taksiciyi oynayan Samy Naceri, geçtiğimiz günlerde 20 dakika taksi beklemişti. Bu defa Nişantaşı'nda hemen taksi bulan Naceri, taksi problemine cevap verdi. İşte detaylar...

2000'li yılların başında ardı ardına çekilen dünyaca ünlü Taxi seri filmleriyle tanınan Fransız oyuncu Samy Naceri'nin İstanbul turu devam ediyor. Geçen hafta Cağaloğlu'nda yaklaşık 20 dakika taksi bekleyen oyuncu bu kez Nişantaşı'nda boş taksi çevirmeyi başardı. Film görüşmesi yapmak için geldiği İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Naceri önceki gün Nişantaşı Citys'teydi. Kendisine eşlik eden menajeriyle bir cep telefonu operatörü mağazasından yeni cep hattı satın alan ünlü oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı.

Fransa'da aktör olan oğluyla Türkiye'de film çekmeyi planladığını ve bu nedenle iş görüşmelerinin devam ettiğini anlatan oyuncu, "Türkiye'deki oyuncuları pek tanımıyorum burada sadece Aras Bulut'un filmini izlemiş ve beğenmiştim. Belki burada bir film çekebilirim, onun görüşmelerini yapıp bazı yerleri geziyorum" dedi.

Samy Naceri, Cağaloğlu'nda 20 dakika taksi beklediğinin hatırlatılması ve İstanbul'daki taksi problemiyle ilgili sorular üzerine "Bu konuya pek girmek istemem, ben ülkem Fransa'da da politik konuları konuşmayı pek sevmem. Politik konular benlik değil" diye konuştu. Naceri ardından alışveriş merkezinin dışında hiç beklemeden boş bir taksi çevirerek kaldığı otele menajeriyle birlikte geçti.

Samy Naceri, Nişantaşı, Taksi, Film, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Samy Naceri'den taksi problemine mesaj - Son Dakika Magazin


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