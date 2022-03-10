Sanatçı Alişan Rize'de tahta araba yarışına katıldı - Son Dakika

Şarkıcı Alişan, davet üzerine geldiği Rize'nin Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde FormuLaz yarışlarına katıldı.

Tunca beldesine giden ünlü şarkıcı Alişan, daha önce atma türkülerle kendisine meydan okuyan Tuncalılarla FormuLaz pistinde yarıştı. Yöre halkının büyük ilgisiyle karşılaşan Alişan, "Daha önce Rize'ye hiç gelmemiştim. Cennet gibi bir yer Rize. Karadeniz'de birçok yere geldim. Geldiğim için çok mutluyum. Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'e, FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül'e, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu'ya, değerli Tunca beldesi ve Ardeşen halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirdim. Yöresel yemeklerden tattım. Tulum eşliğinde horon oynadım. Hatta tulum çaldım ve bahşiş de aldım. Sonrasında televizyon programımda bana atma türkü ile meydana okuyan Tuncalılarla FormuLaz yarışına katıldım ve birinci oldum. Gerçekten görülmesi gereken cennet gibi bir yer Tunca beldesi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tulum eşliğinde horon oynayan Alişan, öncesinde tulum sanatçısı Süleyman Serin'den tulumun nasıl çalındığını öğrenerek bir süre çaldı. Alişan'a isminin yazılı olduğu tulum da hediye edildi. - RİZE