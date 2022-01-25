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Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı - Son Dakika

Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı

25.01.2022 13:05
Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı

Halk müziği sanatçısı Gürhan Ötün, 1071 Malazgirt Zaferi ruhunun anlatıldığı türküsünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı.

Halk müziği sanatçısı Gürhan Ötün, 1071 Malazgirt Zaferi ruhunun anlatıldığı türküsünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı.

Aslen Bitlisli olan ancak Mersin'de ikamet eden sanatçı Gürhan Ötün, 1071 Malazgirt Zaferi'nin ve tarihi ilçe olan Ahlat'ın önemini anlatan bir türkü yazdı. Sanatçı Ötün, türkünün klip çekimlerini dondurucu soğuğa ve kara rağmen Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlarda çekti. Bu toprakların ve atalarımızın verdiği mücadelenin kıymetini gençlere ve gelecek kuşaklara anlatmak için 1071 Malazgirt Zaferi ruhunu anlatan bir türkü yazarak klip çekimleri yaptığını anlatan sanatçı Gürhan Ötün, "1071 Malazgirt Zaferi'nin öncesinde tüm hazırlıkların yapıldığı, Türklerin ilk Anadolu'ya geçiş sürecinde yani Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta güzel bir klip çalışması ve çekimleri yaptık. Ahlat çok önemli bir kent, Anadolu'nun kapısı Türklüğün tapusu dediğimiz bir kent. Malazgirt Zaferi öncesi hazırlıkların yapıldığı kent olan Ahlat'ta Sultan Alparslan'ın sefere çıkmadan önce bütün hazırlıklarını burada yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Ahlat, tarihte gerçekten çok önemli bir yere sahip. Türk-İslam coğrafyasının çok önemli eserlerini hala günümüzde barındıran bir kent. Bizde bu kente, atalarımıza ve ülkemize olan minnet borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek için bu karda kışta geldik klip çekimlerine başladık. Bu sürede çok güzel ve çok duygu dolu anlar yaşadım. 30 yıldır görmediğim akrabalarımı ziyaret ettiğimde gerçekten çok manevi ve duygulu anlar yaşadım. Umarım çalışmamız hedef kitlesine ulaşır. Bu toprakların ve atalarımızın verdiği mücadelenin kıymetini bir kez daha gençler olarak bizlerde anlamış oluruz" dedi.

Halk müziği sanatçısı Gürhan Ötün, projenin danışmanı ve türkünün sözlerinde katkısı olan baston ustası Refa Gökbulak'a ve ilçedeki klip çekimlerinde kendilerine destek veren Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'a, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman'a ve Ahlat yerel basınına teşekkür etti. - BİTLİS

Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı
Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı
Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı
Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı
Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı

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Malazgirt, Mersin, Ahlat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sanatçı Gürhan Ötün, 1071 ruhunu anlatan türkünün klip çekimlerini Ahlat'ta yaptı - Son Dakika
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