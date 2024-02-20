Sanatçı, Kayserililerin yoğun ilgisiyle konser verdi - Son Dakika
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Sanatçı, Kayserililerin yoğun ilgisiyle konser verdi

Sanatçı, Kayserililerin yoğun ilgisiyle konser verdi

Sanatçı, Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde; "Sevdan Olmasa", "Ateşle Oynama", "İşte Öyle Bir Şey", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım", "İçimdeki Fırtına" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle düet yaptı.

20.02.2024 02:13
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Sanatçı, Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde; "Sevdan Olmasa", "Ateşle Oynama", "İşte Öyle Bir Şey", "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım", "İçimdeki Fırtına" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyenlerle düet yaptı.

Kaynak: Magazinkolik

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