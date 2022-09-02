Ana Shine ile Oynamaya Hazır Mısın? - Son Dakika
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Ana Shine ile Oynamaya Hazır Mısın?

02.09.2022 20:41
Ana Shine ile Oynamaya Hazır Mısın?

Şarkıcı Ana Shine, 'Poker Game' isimli yeni şarkısı ve klibiyle dijital müzik listelerinde yerini aldı.

Uzun yıllar Gucci, Armani, Dolce & Gabbana gibi dünyaca ünlü markaların modelliğini yapmış olan şarkıcı Ana Shine, yeni şarkısı 'Poker Game' için kamera karşısına geçti. Güzel şarkıcı, gerçek aşkı anlamak ve hissetmek için mesafeleri yeni şarkısı ile tehlikeli bir oyun üzerinden kısaltacak: Poker!

Ana Shine, İngiltere'de Céline Dion, Spice Girls ve Take That ile çalışmış efsane Eliot Kennedy ile tanıştıktan sonra ilk hayalini gerçekleştirerek, 'When I Was A Gir' isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım atan ve ardından ilk single'ı, Cover Me, Lights Out ve Freedom ile kendisini kanıtladı.

26 Mart 2021'de ilk albümü Four Seasons of Love'ı çıkaran ve geçtiğimiz aylarda şarkılarının tanıtımı için İstanbul'a gelen Ana Shine, artık bir ayağının Türkiye'de olduğunu ve İstanbul'a aşık olduğunu söylüyor.

'Poker Game' şarkısı için Ana Shine, 'Tüm şarkılarım gerçek hikayelere dayanıyor. Pek çok insan sadece kendini sever ama sevginin almak değil vermek olduğunu unuttular. Akıl oyunları oynarlar ve başkalarının duygularını umursamazlar. Kalbin açıksa, Aşk her zaman yolunu bulur... Risk almaktan korkma. Hayat bir oyun, onu oyna!' diyor.

En büyük arzusu her yıl yeni bir albüm çıkarmak olan Ana Shine, 'Poker Game' ile herkesi oyunca davet ediyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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