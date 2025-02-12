Hafızalarda yer edinen birçok parçaya imzasını atan başarılı şarkıcı Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni bir albüm çıkarmanın hazırlıklarını yapıyor.
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapağında ise sevenlerine ters köşe yaptı. 52 yaşındaki Göksel, yıllardır kısa kullandığı saçlarını uzattı ve tam 8 kilo verdi.
Göksel'in, yeni albümü için gittiği imaj değişikliği takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Pop müziğin sevilen ismi, uzun saçlarıyla verdiği pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Göksel'in yeni imajına; "Her hali çok güzel", "Gençleşmiş" ve "30 yaşında gibi duruyor" gibi yorumlar geldi.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı - Son Dakika
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