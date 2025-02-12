Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı - Son Dakika
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Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı

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Dillere pelesenk olan parçalarıyla bilinen ünlü şarkıcı Göksel, yeni albüm çalışması için imajında değişikliğe gitti. Ünlü ismin son hali sosyal medyada büyük beğeni topladı.

12.02.2025 19:34  Güncelleme: 20:03
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Hafızalarda yer edinen birçok parçaya imzasını atan başarılı şarkıcı Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni bir albüm çıkarmanın hazırlıklarını yapıyor.

Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı

TERS KÖŞE YAPTI

Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapağında ise sevenlerine ters köşe yaptı. 52 yaşındaki Göksel, yıllardır kısa kullandığı saçlarını uzattı ve tam 8 kilo verdi.

Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Göksel'in, yeni albümü için gittiği imaj değişikliği takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı

"GENÇLEŞMİŞ"

Pop müziğin sevilen ismi, uzun saçlarıyla verdiği pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Göksel'in yeni imajına; "Her hali çok güzel", "Gençleşmiş" ve "30 yaşında gibi duruyor" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı
Şarkıcı Göksel\'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Göksel'in yıllar sonra değiştirdiği imajı sevenlerinden tam not aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemil Moroglu:
    Gokseli sevmeyen Bahçeliyi dinlesin. bir ülkücü olarak ben sayin Ocalanı dinliyorum ve demleniyorum. 40 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş haber karnımızı doyuruyor sanki 9 2 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    sen tam not verdikten sonra bize mok yemek düşer.sondakika habercisi 0 0 Yanıtla
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