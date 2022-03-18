Şarkıcı Nez, 43. yaş gününü 21 önceki ateşli dansıyla kutladı - Son Dakika

2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, 43'üncü yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı dansla kutladı. Dansıyla kısa sürede gündeme gelen Nez'i görenler 'Aradan geçen 21 senede hiç bir şey değişmemiş' yorumunda bulundu.

SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Pandemi döneminde saçlarını kısaltarak sarıya boyatan şarkıcı, "Proje için saçlarımı kazıttım" derken, "Saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşıyor" şeklindeki yorumlara tepki göstermişti.

"KADINLIK SADECE SAÇLA OLMAZ"

Güzel şarkıcı, "Neden bir erkek saçını uzattığı zaman 'psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor. Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp, 'Muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz." ifadelerini kullanmıştı.