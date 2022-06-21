Şarkıcı Sefo, müzik yasağının başlamasına yarım saat kala valilik talimatıyla sahneden indirildi - Son Dakika
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Şarkıcı Sefo, müzik yasağının başlamasına yarım saat kala valilik talimatıyla sahneden indirildi

21.06.2022 10:23

Sevilen şarkıcı Sefo, dün akşam Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği konser sırasında valilik talimatı ile sahneden indirildi. Saat 00.30'da apar topar konser sahnesinden indirilen Sefo, sosyal medya hesabından duruma isyan etti. Sefo "Yasak saati 01:00 değil miydi? Ben bu ülkede çok sıkıldım" diyerek karara tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınına yönelik getirilen yasaklarının bir bir kalkmasının ardından yine pandemi döneminde getirilen gece 00.00'da başlayan müzik yayını tepkiler sonrası alınan yeni kararla gece 01:00'e kadar uzatılmıştı.

VALİLİĞİN TALİMATIYLA SAHNEDEN İNDİRİLDİ

Ünlü rapçi ve şarkıcı dün akşam Sefo Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Gece boyunca şarkılarıyla kalabalığı coşturan Sefo'dan, saat 00:30'da sahneden inmesi istendi. Yasağın bitmesine yarım saat varken sahneden indirilen ünlü şarkıcı Instagram hesabından duruma tepki gösterdi.

Şarkıcı Sefo, müzik yasağının başlamasına yarım saat kala valilik talimatıyla sahneden indirildi

"BU SAÇMALIK"

Bodrum'da verdiği konser sırasında sahneden indirilen Sefo, yayınladığı video ile şunları söyledi; "Arkadaşlar saat 00.30. Bodrum'dayız ve ben sahneden indirildim. Valiliğin talimatıyla biz sahneden indirildik. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Ben bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz. Saat 00.30'ya. 00.30. 01.00'e kadar değil miydi bu? Bu saçmalık ya. Anlam yok. O kadar insan geldi bizi bekledi."

Şarkıcı Sefo, müzik yasağının başlamasına yarım saat kala valilik talimatıyla sahneden indirildi
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Bodrum, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Sefo, müzik yasağının başlamasına yarım saat kala valilik talimatıyla sahneden indirildi - Son Dakika
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