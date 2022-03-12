Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti - Son Dakika
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Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti

12.03.2022 10:00
Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti

Yoğun bir konser maratonu olan güzel şarkıcı Simge, dün akşam sahne aldığı mekanda adeta şov yaptı. Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı bir elbise giyen Simge, kıvrak dansıyla da adından söz ettirdi.

Mış mış, Üzülmedin mi, Prens ve Prenses, Yankı, Ben bazen, Öpücem gibi birçok şarkısıyla liste başı olan Simge, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz konseri takvimini şimdiden dolduran güzel şarkıcı mayıs, haziran, temmuz, ağustos ayları için anlaşmalarını yaptı. Simge, dün akşam da İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.

"İŞİMİ AŞKLA YAPIYORUM"

Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Simge, muhabirlerin, "Bu tempoya nasıl ayak uyduracaksınız?" sorusuna "Doğru beslenerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak" cevabını verdi.

DERİN YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE DANS ETTİ

Sahnede ışıltılı siyah uzun bir elbise tercih eden Simge, beline kadar uzanan derin yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fiziğiyle göz kamaştıran Simge, kıvrak dansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN KONSERE GELEN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Konserde hayranlarının büyük bir ilgisiyle karşılaşan Simge, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu soğuk havaya, kara karşı bizi yalnız bırakmayan seyircime teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Birlikte olduğumuz her an çok güzel" dedi.

Şarkıcı Simge, beline kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle sahnede dans etti
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