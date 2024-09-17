Şarkıcı Simge'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar - Son Dakika
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Şarkıcı Simge'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar

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Gaziantep'te sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge'nin yüzüne önce çiçek sonra da telefon fırlatıldı. Duruma sinirlenen şarkıcı, ''Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Gerçekten ayıp'' diyerek konserine seyircilerden uzak şekilde devam etti.

17.09.2024 08:22
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Ünlü şarkıcı Simge Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen şarkıcı, sahnede peş peşe saldırıya uğradı.

"GERÇEKTEN KINIYORUM"

Seyircilerine yaklaşarak şarkı söyleyen Simge'nin yüzüne önce bir demet çiçek atıldı. Çiçeğin yüzüne çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran şarkıcı, "Bu böyle olmaz" diyerek tepki gösterdi. Yüzüne daha sonra telefon fırlatılan şarkıcı sinirlerine hakim olamadı. Tepki gösteren sanatçı "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum. Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane çıkıntı telefon atıyor. Gerçekten ayıp. Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak da bir şeye varamayız. Öyle korktuğum için gelemeyeceğim beni yakından göremeyeceksiniz" dedi.

Şarkıcı Simge'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar
Şarkıcı Simge\'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar

Gaziantep, Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Simge'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yahya Gültekin:
    Millette senin yüzünün hasretinden yataklara düşmüş zaten çokta WiFi yani çok 18 145 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Hanzoluk başka bir şey değil. 95 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sahneyi terk etseydin sende 73 23 Yanıtla
  • Selçuk Tokcan:
    kendinizi onun yerine koyun emeğinizi icra ederken size yapsalar hoşunuza gidermi onun için doğuya konsere gitmioar 79 3 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Şovalyesi nerde İcardi ;)) 20 31 Yanıtla
  • Kafa Kontak:
    bir bu eksikti 26 15 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    İnsanlarda saygı denen bişey kalmamış 37 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Sahneyi terk edip polis çağırsaydın 29 6 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    Bura türkiye eğlenmesini saygıyı bilmeyiz o sanatçı ailenizden biri olsa aynı yorumu yapa bilirmisiniz acaba 15 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    iyi yapmis atan 2 13 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şarkıcı Simge'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar - Son Dakika
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