Şarkıcı Simge\'ye sahnede saldırı! Yüzüne önce çiçek sonra telefon fırlattılar

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Ünlü şarkıcı Simge Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen şarkıcı, sahnede peş peşe saldırıya uğradı.

"GERÇEKTEN KINIYORUM"

Seyircilerine yaklaşarak şarkı söyleyen Simge'nin yüzüne önce bir demet çiçek atıldı. Çiçeğin yüzüne çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran şarkıcı, "Bu böyle olmaz" diyerek tepki gösterdi. Yüzüne daha sonra telefon fırlatılan şarkıcı sinirlerine hakim olamadı. Tepki gösteren sanatçı "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum. Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane çıkıntı telefon atıyor. Gerçekten ayıp. Yuhlamayın arkadaşlar, yuhlayarak da bir şeye varamayız. Öyle korktuğum için gelemeyeceğim beni yakından göremeyeceksiniz" dedi.