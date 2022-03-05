Şaşkınlık Yaratan Benzerlik! - Son Dakika

İş insanı Mehmet Dinçerler'le olan aşkı magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise bu kez çocukluk fotoğrafıyla dikkat çekti. 37 yaşındaki güzel şarkıcının küçüklük fotoğrafı, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e benzetildi. Fotoğrafı gören ünlü şarkıcının hayranları, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Hadise, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifiyle gündem olmuştu. Teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hadise'nin yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklatmıştı. Tam 4 karat olan yüzüğün değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

Sevgililer, geçtiğimiz hafta da Kuruçeşme'de bir otele girerken görüntülenmişti.