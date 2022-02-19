Şebnem Schaefer Sergi Açılışında

Şebnem Schaefer, Melih Kibar'la pek çok jingle, dizi ve film müziği seslendiren sanatçı Gamze Lim'in Trump Art Gallery'de açtığı Denizler Altında 'Under The Seas' isimli resim sergisinin açılışına katıldı. Tüm resimleri tek tek inceleyerek sanatçı ile uzun uzun sohbet eden ünlü manken, bir süre daha alışveriş merkezinde mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

Sanatçı Gamze Lim'in deniz altının büyüleyici güzelliği, gizemli esrarengiz bilinmezliği ve rengarenk dünyasının yanında derinlerdeki karanlık halini tuvallere taşıdığı sergi, 28 Şubat'a kadar Trump Art Gallery'de sanatseverler buluşacak.

Şebnem Schaefer kimdir?

Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman olan Jennifer Şebnem Schäfer, 9 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Modelliğe 15 yaşında başlayan Schäfer'ın tam adı Jennifer Simone Macide Şebnem Schäfer'dır. Katıldığı yarışmalarda elde ettiği rekor sayıdaki derecelerle güzelliğini kanıtlayan Jennifer Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye tatil için geldiği sırada keşfedildi. Adını, sunduğu SMS Size Milyarlar Sunuyoruz adlı yarışmayla duyurdu. Ardından Ford Models Super Model Of The World yarışmasında aldığı birincilikle ününe ün kattı. 2001'de Amerika'da Miami Beach'te düzenlenen "Super Model of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Bu dönemde modanın başkenti olan Milano'dan birçok ajans kendisiyle çalışma teklifinde bulundu. Aynı dönemde Zeki Triko'nun mayo katalog çekimi için kullandığı tek Türk model oldu. 2002 yılında Acun Firarda programının moda bölümü için San Francisco, Santo Domingo gibi şehirlerde defileler yaptı. FHM, Esquire, Cosmopolitan, Formsanté, Şamdan, Aktüel, Gala, Tempo, Hafta Sonu, Bride, Vizon, InCity, DSmart, Ray Gurme, Artılife, Trtuning, Secret, Haftalık, Dolce, Kapris, Tele Magazin, Süxé, Alanyum, Nisan, HaberHayat, Elegance, Wiesbadener ve diğer birçok ulusal ve yerel dergiye defalarca kapak oldu. Çok sayıda markanın, kampanyanın reklam, katalog ve tanıtım yüzü oldu. Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul dahil olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında sayısız ünlü tasarımcı ve markanın defilesinde yer aldı.

Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı dizilerinde; O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Renklerde Kaybolan HayatSinema filmlerinde; Eros Pansiyon adlı tiyatro oyununda ve birçok ünlü sanatçının video klibinde oyunculuk yaptı. 2007 yılında Show TV'de büyük ses getiren Buzda Dans adlı yarışmada ünlü rakipleriyle buz pateni yaptı. Türkiye ve Almanya'da birçok tv kanalında, özel etkinliklerde ve davetlerde sunuculuk yaptı. TV8'de yayınlanan Şebnem Schaefer'la Muhteşem Çocuklar programıyla büyük başarı elde etti. Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde 2 sene Türkoloji eğitimi, 1 sene de Kültür Antropoloji ve Avrupa Etnolojisi, ve yandal olarak Psikanaliz okudu. 2007 yılında katıldığı Demokrat Parti'den 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi adayı gösterildi. Fernuniversität in Hagen'da Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Şebnem Schaefer'in amacı Türkiye ve Almanya arasında elçi olmak ve sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalışmaktır. Bu amacının ilk adımlarını 2010 yılında, dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile Ankara'da yaptığı görüşmeyle ve "Türkiye-Almanya Biz Birlikteyiz Projesi" nin kampanya yüzü olarak attı. Bu görüşmenin ardından Christian Wulff, Schaefer'a Almanya'da birlikte çalışma teklifinde bulundu. Aynı zamanda Şebnem Schaefer, Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Frankfurt Kadın Kolları Yönetim Kurulu'nda halen aktif olarak görev almaktadır. Ayrıca milliyetçi duygulara sahip olan Schaefer, 11 yaşından beri üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Limburg şubesi kurucularındandır. 2016 'da çok sevdiği çocuklarla Şebnem Schaefer ile Masal Uydurma Atölyesi'ni gerçekleştirmeye başladı. 2018 yılında Arka Sokaklar dizisinde oynadı.