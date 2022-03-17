Seda Sayan'ın Müstakbel Eşi Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika
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Seda Sayan'ın Müstakbel Eşi Hakkında Bomba İddia!

17.03.2022 01:04
Seda Sayan'ın Müstakbel Eşi Hakkında Bomba İddia!

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve Çağlar Ökten sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı. ve birlikte yaşıyorlardı.

İLİŞKİNİ BİTİR SANA ALBÜM YAPAYIM!

Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.

EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI FOTOĞRAFLAR KALKTI

Yani 4 yıllık ilişkinin Seda Sayan yüzünden bittiği iddia edildi. Üç ay sonra da "Seda Sayan'la evleniyor" haberleri ortaya çıktı. ve evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.

İşte o fotoğraflar:

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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın Müstakbel Eşi Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika


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