Son dönemlerde özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını duyurarak sevenlerinden dua istedi.
Ünlü şarkıcı, annesinin fotoğrafını paylaşarak "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" notunu düştü.
İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Magazin › Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
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