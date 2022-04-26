Seda Sayan - Çağlar Ökten... AİLELERDEN AÇIKLAMA! - Son Dakika
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Seda Sayan - Çağlar Ökten... AİLELERDEN AÇIKLAMA!

26.04.2022 07:16
Seda Sayan - Çağlar Ökten... AİLELERDEN AÇIKLAMA!

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreniyle dün akşam evlendi. Ökten'in nikaha katılmayan anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar dilerken Sayan için de "Ailemize hoş geldin" dedi.

Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile dün akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlendi.

7 Mayıs'ta Prag'da yapacakları nikahı iptal eden çift, sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreni organize etti.

CANLI YAYINDA DÜĞÜN YAPTILAR

Çift, nikahın ardından bugün Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Sabahın Sultanı programında düğün yaptı.

Nikahında Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım taşlı bir gelinlik giyen Sayan, düğün töreninde de göğüs dekolteli beyaz sade bir elbise tercih etti.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Seda Sayan - Çağlar Ökten... AİLELERDEN AÇIKLAMA! - Son Dakika

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