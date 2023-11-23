 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi - Son Dakika

Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi

Daha önce genç görünmek için sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, bu sefer de yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.

23.11.2023 - 14:36,
Abone Ol

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında program yapan Seda Sayan, yaptırdığı estetik işlemlerle sık sık adından söz ettiriyor. Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.

"ÇOK GÜZEL OLACAK"

Yaptırdığı işlemleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Seda Sayan, bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini söyledi. Cildinin ve boyun bölgesinin daha canlı görünmesi için işlem yaptırdığını söyleyen Sayan, "Çok güzel olacak" dedi. Sayan, işlemin yapılması için gereken sıvının da doğru yerden alınmasına dikkat çekti. Ünlü isim işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını belirtti.

Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi
Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi
Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi
Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi
Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi
Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi
Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi

Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde
14:36 Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi
14:29 İngilizler'e göre Türkiye, EURO 2024'te ölüm grubuna düştü! İşte rakiplerimiz
14:11 Aralıkta kredi kartı faizlerinde değişiklik yok
13:57 Merkez Bankası faizi beklentinin üzerinde artırarak yüzde 40'a çıkardı
13:54 Lübnan'da kritik zirve! Hizbullah lideriyle görüşen İranlı bakan ateşkesi askıya alan İsrail'i tehdit etti
13:52 Baykar'dan hard disk çalarken yakalanan stajyer, sorguda öttü
13:38 Netanyahu, ateşkes öncesi Mossad'a Hamas liderlerini "Gördüğünüz yerde öldürün" talimatı verdi
12:56 Anket sonuçlarına vurgu yapan Tunç Soyer başkaldırdı: Bir dönem daha hak ediyorum
12:55 Adana'da İçki İçerken Tartıştığı Arkadaşlarını Bıçaklayarak Öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 15:20:40. #1.11#
SON DAKİKA: Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement