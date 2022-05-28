Seda Sayan... MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNE ALACAK, KOMİK SAVUNMA!! - Son Dakika
Üye Girişi

Seda Sayan... MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNE ALACAK, KOMİK SAVUNMA!!

28.05.2022 19:48
Seda Sayan... MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNE ALACAK, KOMİK SAVUNMA!!

Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye çıkacak olan Seda Sayan, eleştiriler sonrası sessizliğini bozdu.

Belediye'nin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini söyleyen Sayan, "Sahne alacağım menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" dedi.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri bazı çevrelerin baskıları sonucu iptal edilmişti.

Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne alacağı öğrenildi.

Gelen tepkilerin ardından sosyal medyada gündem olan Seda Sayan sessizliğini bozdu.

"MELEK'İN HAREKETİNDEN DOLAYI KONSER İPTAL EDİLDİ"

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, "Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler.

Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini.

Menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim.

Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim.

Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim" dedi.

Seda Sayan... MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNE ALACAK, KOMİK SAVUNMA!!
YORUMLAR
500
Kaynak: Magazinkolik

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seda Sayan... MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNE ALACAK, KOMİK SAVUNMA!! - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
19:57 21:00'da başlayacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:34 Kuveyt,15 bin yabancı işçiyi sınır dışı etti
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 20:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: Seda Sayan... MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNE ALACAK, KOMİK SAVUNMA!! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement