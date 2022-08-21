KUMSmall AVM'den rekor katılımlı Ceceli Konseri - Son Dakika
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KUMSmall AVM'den rekor katılımlı Ceceli Konseri

21.08.2022 16:49
KUMSmall AVM'den rekor katılımlı Ceceli Konseri

Sefo konseriyle başlayan KUMSmall AVM Yaz Konserleri'nin 2. ayağı dün akşam düzenlenen Mustafa Ceceli konseriyle devam etti.

Sefo konseriyle başlayan KUMSmall AVM Yaz Konserleri'nin 2. ayağı dün akşam düzenlenen Mustafa Ceceli konseriyle devam etti. Rekor katılımla gerçekleşen konserde Mustafa Ceceli, en sevilen şarkılarını Kayseri ve çevre illerden gelen hayranları için KUMSmall AVM Açık hava sahnesinde seslendirdi.

Türkiye'nin en çok sevilen sanatçılarından Mustafa Ceceli'yi dinleyebilmek için hayranları konser alanını saatler öncesinden doldurmaya başladı. Yaptığı her şarkı ile liste başı olan ve şarkıları ezbere bilinen Mustafa Ceceli konserinde, 'Rastgele', 'Maşallah', 'Salıncak', 'gibi çok sevilen şarkılarını seslendirdi. Kayserinin en kalabalık katılımlı konserlerinden birisine imza atılan gecede Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Başkanı Ercan Sarıkaya ve eşi Dilek Sarıkaya sahnede Mustafa Ceceli'ye çiçek vererek tebrik etti.

'KUMSmall AVM Yaz Konserleri' 27 Ağustos'ta Can Koç, 03 Eylül'de Gökçe, 10 Eylül'de Yaşlı Amca konserleriyle devam edecek. Kayseri bu yaz müzik ve eğlenceye KUMSmall AVM de doyacak. 'Dünyanın Mobilyası Yaşamın Merkezi' sloganıyla Kayseri'den dünyaya açılan KUMSmall AVM'de tüm konserler halka açık ve ücretsiz düzenlenecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Ceceli, Türkiye, Kayseri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin KUMSmall AVM'den rekor katılımlı Ceceli Konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: KUMSmall AVM'den rekor katılımlı Ceceli Konseri - Son Dakika
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