Sefo Şimdi de Avrupa Müzik Listelerini Fethetmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sefo Şimdi de Avrupa Müzik Listelerini Fethetmeye Hazırlanıyor

10.06.2022 00:12
Sefo Şimdi de Avrupa Müzik Listelerini Fethetmeye Hazırlanıyor

2021 yılının dijital platform şampiyonu Sefo, müziğini bir kez daha Türkiye sınırlarının ötesine taşıyor.

"Bilmem mi" şarkısı ile milyonların beğenisini toplayan, müzik listelerinde haftalarca zirve sahibi olan Sefo, 2022 yılının başında başarısını yurtdışına da taşımış, Dünyaca ünlü Meksikalı grup Reik ile Bilmem mi şarkısının İspanyolca versiyonu "Mirame"yi yayınlamıştı.

Türkiye'nin yükselen yıldızı Sefo, şimdi de Avrupa'nın en başarılı rapçilerinden Capo ile güçlerini birleştirdi.

Sefo ve Capo'nun birlikte karşımıza çıktığı "Isabella" şarkısı 8 Haziran tarihinde dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve bestesi Sefo, Capo ve Aerro' ya ait "Isabella"nın klip çekimleri de İstanbul'da gerçekleştirildi.

Büyük bir ekip ile çekilen klibin yönetmenliğini Alman yönetmen İMUN ve Mert Dan üstlendi. Görüntü yönetmenliğini ise Can Dolu yaptı.

Yoğun konser maratonun yanı sıra dur durak bilmeden yeni şarkılarını yayınlamaya devam eden Sefo, "Isabella" ile de iddiasını devam ettiriyor.

Sefo Şimdi de Avrupa Müzik Listelerini Fethetmeye Hazırlanıyor
Sefo Şimdi de Avrupa Müzik Listelerini Fethetmeye Hazırlanıyor
Sefo Şimdi de Avrupa Müzik Listelerini Fethetmeye Hazırlanıyor

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Kaynak: Snob Magazin

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sefo Şimdi de Avrupa Müzik Listelerini Fethetmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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