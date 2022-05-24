Şehrin En Renkli Yaz Festivali İçin Geri Sayıma Geçildi - Son Dakika
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Şehrin En Renkli Yaz Festivali İçin Geri Sayıma Geçildi

24.05.2022 16:51
Şehrin En Renkli Yaz Festivali İçin Geri Sayıma Geçildi

Yazın başlaması ile birlikte İstanbul'da şehrin kalabalığından bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler, 11-12 Haziran tarihinde Şehirde Yazzz Festivali'nde buluşuyor. İşte detaylar...

Müzik, stand up gösterileri, alışveriş, eğlence ve yeme içmenin bir arada olduğu ve Maksimum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek olan Şehirde Yazzz Festivali'nde, katılımcıları birbirinden başarılı sanatçıların performansları, BKM stand up gösterileri, sokak lezzetleri, kahve alanları, dijital oyunlar, mini yarışmalar ve alışveriş standları bekliyor.

11 Haziran Cumartesi günü Gazapizm, Sena Şener, Deniz Tekin, Melis Fis ve Rana Türkyılmaz'ın sahne alacağı Şehirde Yazzz Festivali'nin ikinci günü olan 12 Haziran tarihinde ise Ceza, Lvbel C5, Ahiyan, Eftalya ve Berto performans sergileyecek. Sahne performansları BKM Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek.

Yüksek enerjili canlı performanslar ve çeşitli sosyal aktiviteleri ile yaza merhaba diyenleri ağırlayacak olan Şehirde Yazzz Festivali'ne katılacak olan yaklaşık 10 bin katılımcı, şehrin en renkli yaz festivalini deneyimleyecek.

Şehrin En Renkli Yaz Festivali İçin Geri Sayıma Geçildi
Şehrin En Renkli Yaz Festivali İçin Geri Sayıma Geçildi
Şehrin En Renkli Yaz Festivali İçin Geri Sayıma Geçildi

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Kaynak: Snob Magazin

Beşiktaş Kültür Merkezi, alışveriş, Haziran, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şehrin En Renkli Yaz Festivali İçin Geri Sayıma Geçildi - Son Dakika


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