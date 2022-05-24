Şehrin En Renkli Yaz Festivali İçin Geri Sayıma Geçildi

Müzik, stand up gösterileri, alışveriş, eğlence ve yeme içmenin bir arada olduğu ve Maksimum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek olan Şehirde Yazzz Festivali'nde, katılımcıları birbirinden başarılı sanatçıların performansları, BKM stand up gösterileri, sokak lezzetleri, kahve alanları, dijital oyunlar, mini yarışmalar ve alışveriş standları bekliyor.

11 Haziran Cumartesi günü Gazapizm, Sena Şener, Deniz Tekin, Melis Fis ve Rana Türkyılmaz'ın sahne alacağı Şehirde Yazzz Festivali'nin ikinci günü olan 12 Haziran tarihinde ise Ceza, Lvbel C5, Ahiyan, Eftalya ve Berto performans sergileyecek. Sahne performansları BKM Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek.

Yüksek enerjili canlı performanslar ve çeşitli sosyal aktiviteleri ile yaza merhaba diyenleri ağırlayacak olan Şehirde Yazzz Festivali'ne katılacak olan yaklaşık 10 bin katılımcı, şehrin en renkli yaz festivalini deneyimleyecek.