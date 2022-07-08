Sek Bodrum'da Yıldızlar Geçidi - Son Dakika
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Sek Bodrum'da Yıldızlar Geçidi

08.07.2022 19:00
Sek Bodrum'da Yıldızlar Geçidi

Bodrum'da kapılarını açmaya hazırlanan 'Sek', zengin programıyla yaz akşamlarını yıldızlar geçidine çevirecek.

Yeme içme sektöründe önemli mekanlarda imzası olan Serkan Can'ın işletmeciliğini yaptığı mekan, seçkin mutfağı, sıcak atmosferi, tematik dekorasyonu ile Bodrum'un en popüler mekanlarından birisi olmaya aday.

Zengin meze çeşitleri ve tatlılarıyla damakları şenlendiren mekan haftanın her günü misafirlerini canlı müzikle buluşturuyor.

Bayramda sanat dünyasının en popüler isimlerini ağırlamaya hazırlanan Sek Bodrum'da 9 Temmuz Cumartesi Işın Karaca, 10 Temmuz Pazar Meltem Cumbul ve Garo Mafyan ve Turbulence Orkestrası, 12 Temmuz Salı Sibel Tüzün, 13 Temmuz Çarşamba Nükhet Duru ve 14 Temmuz Perşembe günü ise Yeşim Salkım muhteşem performanslarıyla büyüleyecek. Sezon boyunca her hafta kendi günlerinde sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcılar, Sek Bodrum'a özel bir repertuvarla sahnede yerlerini alacak. Ayrıca mekana çok yakında sürpriz isimler de eklenecek.

Özellikle konumuyla cezbeden mekanda öyle ki ayağınızı uzatsanız adeta denizde hissi yaşayacaksınız. Büyüleyici deniz manzarası eşliğinde şefin taptaze malzemeler ile hazırlayacağı birbirinden lezzetli yemekleri tadarken başarılı sanatçıların şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşayacaksınız.

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Kaynak: Snob Magazin

Serkan Can, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sek Bodrum'da Yıldızlar Geçidi - Son Dakika

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