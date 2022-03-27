Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama! - Son Dakika
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Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama!

27.03.2022 09:04
Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama!

Selen Görgüzel (43) ile Hamdi Alkan (55), geçtiğimiz hafta Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya atılırken, Selen Görgüzel sessizliğini bozdu.

Yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan'a ait Amerika'nın New York kentindeki ev ile günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Selen Görgüzel'e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Boşanmanın sebebinin Selen Görgüzel'in rol aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi olduğu iddia edilmişti.

"EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ"

Selen Görgüzel, dün akşam sahne aldığı mekanda tüm bu iddialar karşısında suskunluğunu bozdu. Boşanmasıyla ilgili basında çıkan iddiaları yalanlayan Görgüzel, "Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç" diye konuştu.

BOŞANMA SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Selen Görgüzel, Instagram hesabındaki 'Alkan' soyadını kaldırmak istedi. Mavi tik sahibi olan Görgüzel, Alkan soyadının kaldırılması için Instagram'a da başvuru yaptı.

Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama!
Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama!
Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama!
Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama!
Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Selen Görgüzel'den Boşanma Sonrası İlk Açıklama! - Son Dakika


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