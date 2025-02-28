Selen Görgüzel yeni aşkını anlattı: 30 yıldır tanıyor gibiyim, ruh eşimi buldum - Son Dakika
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Selen Görgüzel yeni aşkını anlattı: 30 yıldır tanıyor gibiyim, ruh eşimi buldum

Selen Görgüzel yeni aşkını anlattı: 30 yıldır tanıyor gibiyim, ruh eşimi buldum

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, yeni aşkı hakkında detayları 'Magazin Bahane' programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'e anlattı.

28.02.2025 14:53
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Haberler.com'da yayınlanan "Magazin Bahane" programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Selen Görgüzel'i arayarak yeni ilişkisiyle ilgili detayları öğrendi.

Gökay Kalaycıoğlu ile Hakan Solaker'in 'Hayırlı olsun' dileklerine teşekkür eden Selen Görgüzel, "Bunlar güzel şeyler. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalsın. Allah herkese mutluluklar versin" dedi.

Selen Görgüzel yeni aşkını anlattı: 30 yıldır tanıyor gibiyim, ruh eşimi buldum

"KİMSE KİMSEYİ TANIMADAN TOPLUM ÖNÜNE ÇIKARMAZ"

Görgüzel, Kalaycıoğlu'nun "Selen belli bir süre yaşamıştır, inanmıştır, güvenmiştir. Deklare etme zamanı geldiği için de ufaktan sinyalini vermiştir dedim ben. Doğru muyuz?" sözlerine "Senin benle röportaj yapmana hiç gerek yok. Beni benden bile daha iyi tanıyan bir insan olduğun için zaten hepsinin cevabı sende var Gökay. Kimse birbirini tanımadan ailesiyle tanıştırmaz, toplum önüne çıkartmaz. Elbette ki karşılıklı duygularımızdan artık ve ne yaşamak istediğinden emin olduktan sonra da hayatında birinin varlığını paylaşmak istiyorsun" şeklinde yanıt verdi.

Selen Görgüzel yeni aşkını anlattı: 30 yıldır tanıyor gibiyim, ruh eşimi buldum

"EVLİLİK ZARURİ DEĞİL"

Ünlü şarkıcı, evlilikle ilgili "Günümüzde evlilik eskisi gibi çok zaruri bir şey değil. Belli bir yaştayız ailelere artık bu ilişkiyi bir şekilde evlilik vesilesiyle deklare etme ihtiyacımız yok. Evlilik sorusu insana kendini genç kız gibi hissettiriyor, hayatın akışında olabilecek şeyler ama gündemimiz değil" diye konuştu.

"RUH EŞİMİ BULDUM"

Ailelerin tanışıp tanışmadığı sorulan Görgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla detay vermeyeceğim. İlişkim le ilgili de hiç kimseyle de konuşmayacağım. Ben sadece hayatımda birinin artık olduğunu bilinmesini istedim. Onun dışındaki hiçbir detayla ilgili de bir şey paylaşmak istemiyorum. Bence ben zaten 30 senedir onunlaydım. Yeni bir tanışma ama sanki hep hayatımda varmış gibi hissettiğim bir ilişki. Ruh eşimi buldum"

Gökay Kalaycıoğlu, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selen Görgüzel yeni aşkını anlattı: 30 yıldır tanıyor gibiyim, ruh eşimi buldum - Son Dakika

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