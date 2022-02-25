Selin Ciğerci, para karşılığı cinsel ilişki sorusuna duyunca donup kaldı: Beynim gitti, anlayamıyorum - Son Dakika
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Selin Ciğerci, para karşılığı cinsel ilişki sorusuna duyunca donup kaldı: Beynim gitti, anlayamıyorum

25.02.2022 10:15
Selin Ciğerci, para karşılığı cinsel ilişki sorusuna duyunca donup kaldı: Beynim gitti, anlayamıyorum

BluTV'de yayınlanan 40 programına konuk olan Selin Ciğerci, "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusunu duyunca dumara uğradı. "Pas" diyerek soruya cevap vermeyen Ciğerci, "Beynim gitti, anlamakta zorluk çekiyorum" dedi.

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra son günlerdeki değişimiyle adından söz ettiren Selin Ciğerci, Cansu Canan Özgen'in 40 programına konuk olarak hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Ancak Ciğerci, bir soru karşısında ne yapacağını bilemedi.

CİNSEL İLİŞKİ SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Birbirinden iddialı sorulara peş peşe cevap veren Selin Ciğerci, "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. "Pas" diyerek soruya yanıt vermeyen Ciğerci, bir sonraki soruya odaklanmakta da güçlük çekti. Soruyu anlamakta güçlük çeken ünlü isim, "Beynim o kadar gitti ki sizi anlamakta zorluk çekiyorum şu an" ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci, para karşılığı cinsel ilişki sorusuna duyunca dumur oldu: Beynim gitti, anlayamıyorum
Selin Ciğerci, para karşılığı cinsel ilişki sorusuna duyunca dumur oldu: Beynim gitti, anlayamıyorum
Selin Ciğerci, para karşılığı cinsel ilişki sorusuna duyunca dumur oldu: Beynim gitti, anlayamıyorum
Selin Ciğerci, para karşılığı cinsel ilişki sorusuna duyunca dumur oldu: Beynim gitti, anlayamıyorum
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Selin Ciğerci, BluTV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci, para karşılığı cinsel ilişki sorusuna duyunca donup kaldı: Beynim gitti, anlayamıyorum - Son Dakika


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