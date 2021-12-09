Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde bomba gelişme

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirdi.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları son buldu.

İkili, önceki akşam Gümüşsuyu'nda bir restoranda bir araya geldi.

"İŞ YEMEĞİ YEDİK"

Gökhan Çıra muhabirlerin, "Barıştınız mı? Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "Birlikte buluşup iş yemeği yedik. 'Hayırlı olsun' demeyelim" açıklamasını yaptı.

Selin Ciğerci ise sessizliğini korudu.

Ciğerci ve Çıra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.