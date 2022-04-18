Seray Sever... KIZLARINI ÇİFTLİĞİNDE BÜYÜTECEK! - Son Dakika
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Seray Sever... KIZLARINI ÇİFTLİĞİNDE BÜYÜTECEK!

Son Güncelleme: 18.04.2022 08:09

Seray Sever kızlarını eşiyle birlikte Bodrum'da yaptıkları bir çiftlikte, hayvanlarla, doğal besinlerle büyütecek.

Bir süre önce babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever ikiz bebeklerini doğurmak için gün sayıyor.

Eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da yaşayan Seray Sever zaman zaman İstanbul'a geliyor.

Önümüzdeki hafta kızları Alya ve Sofia'yı kucağına alacak olan Seray Sever kararını verdi.

İstanbul'a sadece iş için gelen Seray Sever, Sabah'a yaptığı açıklamada kızlarını eşiyle birlikte Bodrum'da yaptıkları bir çiftlikte, hayvanlarla, doğal besinlerle büyütmeye karar verdi.

Seray Sever açıklamasında "İş oldukça İstanbul'a geliyorum ama çocukları Bodrum'da büyütmek istiyorum.

Toprak, arazi işine girdik, bir çiftlik yapıyoruz Muğla'da...

Çocukların doğal bir ortamı olsun, kendi hayvanlarımız olsun, doğal beslensinler diye tüm hayatımız değişiyor.

Teknoloji çağı çocukları bunlar. Ama özümüzden kopmasınlar istiyoruz" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Seray Sever... KIZLARINI ÇİFTLİĞİNDE BÜYÜTECEK! - Son Dakika


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