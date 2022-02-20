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Serdar Gökhan'dan Şok Eden Hareket! Gazetecilere Hakaret Etti - Son Dakika

Serdar Gökhan'dan Şok Eden Hareket! Gazetecilere Hakaret Etti

20.02.2022 23:44
Serdar Gökhan'dan Şok Eden Hareket! Gazetecilere Hakaret Etti

Bir dönem filmlerinin ünlü aktörü Serdar Gökhan, Etiler Akmerkez'de yanından geçen muhabirlere hakaret etti

Türk sinemasında çok sayıda filmde canlandırdığı karakterlerle unutulmaz anılar bırakan ünlü aktör Serdar Gökhan, Etiler Akmerkez'de basın mensuplarına hakaretler savurdu. Serdar Gökhan, geçtiğimiz akşam eşi ile birlikte Etiler Akmerkez'de görüntülendi.

Basın mensuplarının yanından geçerken bir anda duran Gökhan, eşine bağırarak "Oradan geçme, onların yanından geçme." diye bağırdı. Sonrasında basın mensuplarının "Bize neden tepki gösterdiniz, neden böyle bir şey dediniz Serdar Bey?" sorusuna Gökhan "Hayatınız yalan, sizinle konuşmak istemiyorum gidin buradan." diyerek gergin tavırlar sergiledi.

Gergin tavırların nedenini anlamayan basın mensuplarına eşine bunun nedenini sordu, eşi ise "Geçmiş haberlerden dolayı size sinirli, ne olur kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu özür dilerim lütfen." diyerek eşinin yanına gitti.

Serdar Gökhan'dan Şok Eden Hareket! Gazetecilere Hakaret Etti
Serdar Gökhan'dan Şok Eden Hareket! Gazetecilere Hakaret Etti
Serdar Gökhan'dan Şok Eden Hareket! Gazetecilere Hakaret Etti

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Serdar Gökhan, Akmerkez, Etiler, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serdar Gökhan'dan Şok Eden Hareket! Gazetecilere Hakaret Etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Serdar Gökhan'dan Şok Eden Hareket! Gazetecilere Hakaret Etti - Son Dakika
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