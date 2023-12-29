Serdar Ortaç: Erkekler de kişisel bakıma dikkat etmeli

Bakım sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç "Kendimi çok ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım da davet edince geldim ve ilaç gibi geldi burası bana. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkeklerde kişisel bakımına dikkat etmeli." dedi.

Sözlerine devam eden Ortaç "Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti." dedi. Güzellik merkezinde manikür-pedikür ve cilt bakımı yaptıran Ortaç, " Çirkin erkek yoktur, Bakımsız erkek vardır" dedi.

Sağlık durumuyla ilgili de bilgiler veren Ortaç "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok, 3 atak geçirdim 4.atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz." dedi.

Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu söyleyen Ortaç "Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden dolayı bu sene çok çalıştım ve çok konser verdim." derken muhabirlerin 'Bunalımda olmanızın sebebi ne ?' sorusuna "Aşk ya da boşanmam değil, tek sebebi hastalığım.

Babam ve kardeşimi kaybettim, pandemiden sonrası çok kötü geçti benim için. Bana milyonlar versen umrumda değil, giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz, hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün! Canımı sıkıyor bu durum." diyerek cevap verdi.

Hayatında kimse olmadığını söyleyen Ortaç "Ben çok geç kaldım, özellikle çocuk için … Allah bilir, bakalım. İsterdim çocuğum olmasını." dedi.

Yılbaşında birlikte sahne alacağı İbrahim Tatlıses'den övgüyle bahseden Ortaç "Biz onun yanında ufacık kalırız, çok büyük sanatçı …" derken sosyal medyayı artık eskisi gibi kullanmadığını söyleyerek "Orası çok bozuldu, artık eskisi gibi kullanmıyorum, sürekli gerginlik, küfür… " dedi.