Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı

Ev hapsi cezasına çarptırılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesaplarından biri olan Instagram hesabını kapattı. 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiası ile yürütülen soruşturma sonucunda Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı verildi. Kararın ardından Serdar Ortaç, sosyal medyadan bir dizi paylaşımda bulunmuş ve günlük tutmaya başladığını duyurmuştu. Ancak dün akşam saatlerinde Ortaç, Instagram hesabını kapatarak radikal bir karar aldı.

14.11.2024 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Yasa dışı bahse teşvik' iddiası ile hakkında 'ev hapsi' kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında pazartesi sabah saatlerinde; aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, çıkarıldıkları mahkemece 'ev hapsi' cezasına çarptırıldı. İki isim de ayrıca adli kontrol şartlarına da tabii tutuldular.

GÜNLÜK TUTMAYA BAŞLAMIŞTI

Kararın ardından Mehmet Ali Erbil sessizliğe bürünürken, Serdar Ortaç ise ev hapsinin ilk saatlerinde sosyal medyadan bir dizi paylaşımda bulunarak günlük tutmaya başladığını duyurmuştu.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Serdar Ortaç, dün akşam saatlerinde radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapattı. Ortaç'ın Instagram hesabına ulaşılamazken, X (Twitter) hesabını açık tutmayı sürdürdüğü görüldü.

Ortaç'ın Instagram'da 3 milyon 400 bin takipçisi bulunuyordu.

Mehmet Ali Erbil, Sosyal Medya, Serdar Ortaç, Instagram, Ev hapsi, 3-sayfa, Magazin, Medya, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:34 İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 02:16:49. #1.13#
SON DAKİKA: Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.