BluTV ekranlarında yayınlanan, formatı BBO Yapım'a ait olan, yapımcılığını ise Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği '40', yeni bölümü BluTV'de izleyicilerle buluştu. Serdar Ortaç 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ile yanıtladı. 40'ın Serdar Ortaç bölümü adeta Serdar Ortaç Belgeseli oldu.

DAHA İNANÇLI YAŞAMALIYMIŞIM BU KADAR HOVARDA OLMAMAMALIYMIŞIM

Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a yakalandığı MS hastalığını yönelterek Serdar Ortaç'ı ne hasta etti diye sordu. Serdar Ortaç çok konuşulacak itiraflara imza attı. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları: Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek mahvettim kalbimi ve beynimi. Daha 25 yaşındaydım, Karabiberi söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3 buçuk aya mı üzüleyim? Mamak'da yerin 7 kat dibince hücrede yatarken, 3 gönce kraldım konser veriyordum ona mı üzüleyim? Çok dürüst olduğum için başıma gelenleri mi üzüleyim? Baba öldü, kardeş hastalandı yatağa girdi, hangi birine stres yapmayayım? Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma lanet olsun bu hayata dedim. Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Minibüsten çıkan onlarca kız yaşanmamalıymış. Bir tane kadını sevip, çocuk yapıp ölmeliymişim. Yanlış yapmışım. Ama benim hayatımda bu. Beni MS yapan da bu hayat.

YENİ ŞARKICILAR BİZİM YERİMİZİ TUTAMAYACAK

Cansu Canan Özgen, "Önümüzdeki yaza yine bir Serdar Ortaç şarkısı damga vurur mu?" sorusu üzerine Serdar Ortaç'tan çok ilginç cümleler geldi. Ortaç, "Yapımcılar artık yeni şarkçılar istiyorlar, rap yaptırıyorlar ama müziğin içine bizim makamlarımızı koyduruyorlar" diyerek sözlerine başladı ve "Yapımcılar artık yeni şarkıcılar çıksın istiyorlar. O yüzden yeni isimler çıkıyor. Yapımcı hala yeni isim istiyor. Z kuşağına rap'i dinletmeye çalışıyorlar ki, bizi artık dinlemesin. Bizim yerimizi tutamazlar ki, tutamayacaklar. Kaç gün dinlendiğini sen hesapla. Hala 93'deki Yar Diye Diye'yi mevzu ediyorsun, şimdi yeni çıkanlardan bir tane isim söyle. Tanıyorum hepsini, bizi istemiyorlar artık, Serdar Ortaç, Kenan Doğulu, Demet Akalın, Tarkan bu tren bitsin diyorlar. Ama bitmez, bitmeyecek.

TARKAN'IN ŞARKISI ÇOK DİNLENECEK ÜZERİNDE KONUŞULACAK BİR ŞARKI DEĞİL

Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti? sorusunda Serdar Ortaç: Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum, hepsini ben desteklesem ne olur? O konuyu kapatıyorum. Tarkan olay gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. Sözleri işte bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte... Çocuk pandemi geççek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar yanıtını verdi.