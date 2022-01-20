Seren Serengil'den Acun Ilıcalı ve Kübra Açıl'a şok sözler!

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın Survivor Panorama'da sunuculuk yapması gündem oldu. hem Acun Ilıcalı'nın genç aşkı ve eski karısı yorum yaparak destek gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın Acun Ilıcalı'nın kanalında sunuculuk yapmaya başlaması ve bu ilişki ağı Seren Serengil'i çılgına çevirdi.

"KARAKTERSİZLİK!"

Kübra Açıl'ın, Survivor sunucusu olmasına kızan Seren Serengil açıklamasında "Eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun" dedi. Seren Serengil Kübra Açıl'a da "Karaktersiz" diyerek şok etti.

"YANCILARDAN KURTULMAN LAZIM"

"Acun'u çok seviyorum ama" diyerek konuşmasını sürdüren Serengil, "Acun'un harika bir çevresi var. Bu kadar büyük iş adamı ol çevresi bu kadar... Bazen bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekiyor. Ben zaten Zeynep'i çok sevdiğim için seni Zeynep'ten dinlediğimden seni seviyorum. Sen çok önemlisin ama senin başarını katlaman için etrafından, yancılarından kurtulman lazım... Eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun... Yancılarına iş kurumu iş bulsun" ifadelerini kullandı.

"KANAL ÇİFTLİĞE DÖNDÜ"

Seren Serengil açıklamasının devamında ise "Sevgilisiyken ona iyilik yaptı. Ali Baba'nın çiftliğine döndü kanal. Bunlara yardım etmek istiyorsan bir sürü kanal var. Kalitesini düşürüyorsun. Sana yakışmıyor" dedi.