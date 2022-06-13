Seren Serengil'den Cinsellik İtirafı! - Son Dakika
Üye Girişi

Seren Serengil'den Cinsellik İtirafı!

13.06.2022 23:20
Seren Serengil'den Cinsellik İtirafı!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, YouTube'da Emsal Doğan'ın hazırladığı 'Asparagas' adlı programda cinsellik itirafıyla şaşırttı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, zayıflama uğruna bıçak altına yatmış ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunan Seren Serengil, zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatmıştı.

Sağlık sorunlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ve hayranlarını üzen Serengil, YouTube'da Emsal Doğan'ın hazırladığı 'Asparagas'adlı programa katıldı. Serengil, programda cinsellik itirafıyla şaşırttı.

"CİNSEL ANLAMDA BİR İLİŞKİMİZ YOK"

"Bizde beraberlik var ama ilişki yok" diyen Seren Serengil, "Ben Tohma'yı tanıdığımda yeni çocuk düşürmüştüm. O zaman psikolojim cinsellik yaşamaya müsait değildi. Sonra da bağırsak ameliyatı oldum. Bu seferde altıma ediyordum, kusuyordum. 43 kiloyla ölüme gidiyordum. Affedersiniz bir altımı temizlemediği kaldı ki! Onu da yapıyordu. Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı." diye konuştu.

Seren Serengil'den Cinsellik İtirafı!
Seren Serengil'den Cinsellik İtirafı!
Seren Serengil'den Cinsellik İtirafı!

YORUMLAR
500
Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı Sultangazi'de kiraz ağacından inerken kaydı: Çocuğun eline demir çit saplandı Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yüzleri güldürdü Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği yüzleri güldürdü
Kaynak: Snob Magazin

Seren Serengil, Youtube, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den Cinsellik İtirafı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Seren Serengil'den Cinsellik İtirafı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement