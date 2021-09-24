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Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler! - Son Dakika

Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler!

24.09.2021 20:53
Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler!, System.String[]

Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Serengil, geçtiğimiz günlerde açık hava konserleri veren Gülben Ergen ve Seda Sayan'ı "Toplama insanlarla konser verdiler. İnsanlar kendi cebinden para vererek konsere gitmediler. Onlar konser sanatçısı değil" sözleriyle topa tuttu. İşte detaylar...

İş hayatına atılmaya hazırlanan ve yanında 30 kadına iş imkanı tanıyarak istihdam sağlayacağını söyleyen Seren Serengil, "Özel olarak yapılan ayakkabılar satacağız. 8 bine de 10 bine de ayakkabı satacağız. Bunlar sınırlı üretim olacak ama daha uygun fabrikasyon ürünlerimiz de vitrinde yer alacak" ifadelerini kullandı.

"O sözleri bana söylemedi"

Serengil ayrıca Seda Sayan'ın, geçtiğimiz günlerde televizyon yayınında "Sen kimsin kolpacı? Sen misin hasta olan?" sözleriyle kendisini hedef aldığı iddialarıyla ilgili sorular üzerine "Benim Seda Sayan'la bir alakam yok. O sözler benim için söylenmedi" cevabını verdi.

"Onlar konser sanatçısı değil"

Ardından hızını alamayan Serengil, geçtiğimiz günlerde açık hava konserine çıkan Seda Sayan ile Gülben Ergen'i 'toplama kalabalıkla' konser vermekle suçladı.

"Komik duruma düşüyorlar"

Serengil, bedava biletli seyirciye konser verdiğini söylediği iki ünlü ismi şu sözleriyle eleştirdi:

"Bedava biletlerle orayı doldurdular. Gülben Ergen'in sahnesinde bir kadın çıkıp söyledi belediyeden geldiğini. Her ikisinin konserinde Selin Ciğerci 200 adat bilet almış. Toplama insanlara konser verdiler. İnsanlar kendi cebinden para vererek konsere gitmediler. Kişilerin ve belediyelerin toplu aldığı biletlerle o insanlar konsere gittiler.

Komik duruma düşürüyorlar. Onlar konser sanatçısı değiller. O konser alanlarını dolduramayacakları belli. Niye bu kadar kendilerini komik duruma düşürüyorlar? Her ikisine de şaşırdım. Siz hiç hayatınız boyunca Gülben Ergen'in konser verdiğini gördünüz mü? Yaz boyunca Çeşme'de bir tane uyduruk meyhanede çıktı o kadar!"

Gülben Ergen ve Seda Sayan'ın Seren Serengil'e ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler!
Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler!

Seren Serengil, Gülben Ergen, Seda Sayan, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den Gülben Ergen ve Seda Sayan'a şok sözler! - Son Dakika Magazin


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