Seren Serengil'in Sevgilisine Bomba Cinsel İlişki Sorusu! - Son Dakika
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Seren Serengil'in Sevgilisine Bomba Cinsel İlişki Sorusu!

24.03.2022 21:03
Seren Serengil'in Sevgilisine Bomba Cinsel İlişki Sorusu!

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, katıldığı bir YouTube programında Seren Serengil ile olan ilişkisiyle alakalı kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

'O da Burda' isimli programa Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma konuk oldu. Seren Serengil'le nasıl tanıştığı, ne iş yaptığı ve sosyal hayatında nasıl bir insan olduğunu tek tek anlatan Mustafa Tohma'nın cinsel ilişki itirafı dikkat çekti.

Sunucu, Seren Serengil ile 1 yıldır aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'ya "Seren'in bazı zamanlar sağlığının yerinde olmadığı dönemler oldu.Tuvaletini tutamadığı dönemler oldu. Bu dönemlerde sizin cinsel birlikteliğiniz söz konusu olmadı. Bu durum seni zorlamıyor mu?" diyerek soru yöneltti.

Tohma, bu sorusuna şöyle cevap verdi; "Hiç zorlamadı. Sonuç olarak 1,5 yıl Allah kimsenin başına vermesin. Ne zaman tuvalete gireceği ne zaman istifra edeceğini bilemediğimiz zamana girmişti. Karaciğer ve pankreas iflas etmek üzereydi. Benim aklıma hiçbir zaman cinsellik gelmedi. Hastalık süreci çok çok zordu."

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'in Sevgilisine Bomba Cinsel İlişki Sorusu! - Son Dakika


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