'İsmi Lazım Değil" şarkısıyla start verdiği performansında sevilen şarkılarını birbiri ardına sıralayan Serdar Ortaç, "Anı yaşamak yerine elinde telefonla profesyonel kameraman gibi çekim yapanlara sinir oluyorum. Allah'ını seven telefonu bıraksın, şu güzel anların tadını çıkarsın." dedi.

"BENİ KİMSE YIKAMAZ"

Şarkıda bahsi geçen ismi lazım değillere de iki çift lafının olduğunu dile getiren başarılı sanatçı, "Allah'a çok şükür yıkılmadım ayaktayım. Sevenlerim olduğu sürecede beni hiç bir kuvvet yıkamaz bunu çok iyi biliyorum." diyerek eski aşklarına da üstü kapalı bir sitemde bulundu.

"SAHNELERİ ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Serdar Ortaç'ın ardından sahnedeki yerini almadan önce basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Seren Serengil, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Serengil, "Yaklaşık 20 yıldır televizyonda kariyer yaptım. Bu sene Sibel Can ve Hülya Avşar başta olmak üzere tüm rakiplerim gazinolara geri döndü. Bir tek ben eksik kalmıştım. Çok özledim zaten sahneleri. Yıllarca İbrahim Tatlıses ve Selami Şahin gibi dev kadroların solistliğini yaptım. Şimdi yeniden gazino günlerini yaşatmak lazım. Çünkü bu kültür bizim, bize ait. O nedenle de ayrı mutluyum" dedi.

"DÜNYADA KAPALI SEKSİLİK ÖN PLANDA"

Serengil, "İddialı sahne kıyafetleri giyen sanatçılar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bu yıl bütün dünya markaları kapalı elbiseler yaptılar. Açık modası hiç yok aslında. Dünya markalarında kapalı seksilik ön planda. Ben yıllardır basında da normal hayatta da hep zevkli giyinen insan olarak anıldım. Şıklık demek illa ki çok açıklık demek değil. Ben popçu değil solist olduğum için çizgimiz bozulmamalı diye düşünüyorum" cevabını verdi.

Röportajın ardından sahnedeki yerini alan başarılı sanatçı, Cihan Nacar imzalı sahne kıyafetleriyle de büyük beğeni topladı.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil kimdir, nereli ve kaç yaşında; Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, 50 yaşındadır.

Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

SEREN SERENGİL HAPİS CEZASI

Bir süre hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programını Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmuştur. Bu programda şarkıcı Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumlar üzerine Ergen tarafından kendisine dava açıldı ve Ekim 2017'de İstanbul'da bir mahkeme, Serengil'in altı ay süreyle şarkıcıya "30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması" kararını verdi. Bu kararın ilgili süre içinde delindiğini öne süren Ergen davayı tekrarlayınca mahkeme, Ocak 2018'de Serengil'i üç gün hapis cezasına çarptırdı.

Mayıs 2018'de Yaşar İpek ile evlenen Serengil, hamileliğini Ağustos 2019'da açıkladı. Aynı ayda, Serengil aldığı boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurdu. 1 Eylül 2019'da Serengil, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan "Söylemezsen Olmaz" adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı.

DAMPİNG SENDROMU NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.