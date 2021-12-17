Üye Girişi
Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu - Son Dakika

Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu

17.12.2021 15:10
Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ameliyat oldu. Ünlü şarkıcının son durumu nasıl? Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı...

2016 yılında ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), zor bir dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

"SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

Serengil bugün ameliyat oldu. Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."

"AMELİYAT MASASINDA KALABİLİRMİŞİM"

"Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum!" diyen Serengil, geçtiğimiz günlerde sevenlerinden dua istemişti.

Ünlü isim, "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'Ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

VEDA VİDEOSU ÇEKTİ

Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekmişti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " demişti.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı. Karaciğerini kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Serengil, "Yavaş Yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum.." diyerek durumunun ciddiyetini açıklamıştı.

DAMPİNG SENDROMU NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.

Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu
Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu
Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu
Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu
Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu
Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu
Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu

Dumping Sendromu, Seren Serengil, Medya, İflas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:14 Bu haber Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak! Sadettin Saran, başkan adayı olduğunu açıkladı
15:14 Türk maceracıların zor anları! Issız evde bir anda alevler arasında kaldılar
15:09 HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltında
14:56 Otomobil içerisinden 100 bin lirayı işte böyle çaldılar!
14:45 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Şaşkınlıkla izliyoruz
14:43 Sadece erkeklerin yaptığı kabalıkların sırrı, testosteron seviyelerinde gizli!
14:40 Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi
14:38 TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu
14:34 Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı
14:31 Çukurova Belediyesi'nde en düşük ücret 4 bin 500 TL oldu
Kadınların öldürülmediği gün yok: Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, silahındaki son kurşunu da kendine sıktı Kadınların öldürülmediği gün yok: Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, silahındaki son kurşunu da kendine sıktı         
15:17
HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltında HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltında         
15:10
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında görücüye çıktı         
20:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 15:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: Seren Serengil ameliyat oldu! İşte son durumu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement