Seren Serengil'den Flaş Evlilik Açıklaması! - Son Dakika
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Seren Serengil'den Flaş Evlilik Açıklaması!

20.03.2022 14:39
Seren Serengil'den Flaş Evlilik Açıklaması!

Seren Serengil, geçtiğimiz akşam Ağaoğlu Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı. Yaklaşık 3 yıldır Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşayan ve sevgilisinden evlilik teklifi alan Seren Serengil evlilik açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Hakan Akkaya ve Heidi Klum'un modacısı Yasmin Erbaş imzalı elbiselerle sahnedeki yerini alan Seren Serengil kıyafetleriyle adeta göz kamaştırdı.

Muhteşem sahnesi öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Serengil, "17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum. Bu akşam Yeni Gazino yoğun kar yağışına rağmen tıklım tıklım ve beni çok sevindirende bu. Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an." ifadeleriyle yaşadığı heyecanı gazeteciler ve muhabirlerle paylaştı.

ARTIK EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM

Tercih ettiği cesur sahne kıyafeti ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözleriyle samimi bir yanıt verdi.

Seren Serengil, son olarak yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki sorulara ise "Ben artık imzamı kağıda değil kalbime atıyorum. O süreçler beni çok yıprattı. Artık evlilik düşünmüyorum." ifadeleriyle herkesi şaşırttı.

Seren Serengil'den Flaş Evlilik Açıklaması!
Seren Serengil'den Flaş Evlilik Açıklaması!
Seren Serengil'den Flaş Evlilik Açıklaması!

YORUMLAR
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Seren Serengil, Hakan Akkaya, Heidi Klum, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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