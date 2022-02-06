Seren Serengil sahnelerde! Fotoğraftaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil

Bir süredir 'dumping sendromu' ile mücadele eden Serengil uzunca bir süredir sahnelerden uzak kalmıştı. Söylemezsem Olmaz programında halen sunuculuk yapan ünlü isim sahne hasretine son verdi.

TARZI BEĞENİLMEDİ

Geçirdiği son operasyondan sonra zor günleri geride bırakan Seren Serengil, uzun zaman sonra sahneye çıktı. Batum'da sevenleriyle buluşan Serengil, beyaz straplez ve püsküllü elbise tercih etti. Sahnedeki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Serengil'i takipçileri pek beğenmedi. Ünlü sunucunun sesiyle ilgili takipçiler ikiye bölündü.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Seren Serengil'e "Sesin yok" yorumları yağarken bazı kullanıcılar bir fotoğrafta Photoshop olduğunu fark etti. Fotoğraftaki tuhaflığın neyden kaynaklandığı bilinmezken, Serengil'e "Hemen sil koluna ne olmuş öyle?", "Kolun yarısı nerede acaba, keşke gerçek bir foto olsaydı" yorumları yapıldı.