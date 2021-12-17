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Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti - Son Dakika

Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti

17.12.2021 15:10
Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti

Sunucu Seren Serengil, sabah saatlerinde 6 saat sürecek bir ameliyata girdi. Organları iflas etmeye başlayan Serengil, riskli ameliyata öncesi veda açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Seren Serengil'in sağlık durumu merak konusu oldu. Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat için adım attı.

"DUALARIMIZ SENİNLE"

Bu sabah ameliyata giren Seren Serengil'in ameliyatı 6 saat sürecek ve riskli bir süreç mevcut. Risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıklayan Serengil ameliyata alındı.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ameliyathanenin önünden paylaşım yaptı. Seren Serengil'in sevgilisi paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.

VEDA VİDEOSU ÇEKTİ

Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.

"ÇOK KORKUYORUM"

Seren Serengil daha önce yaptığı açıklamada "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler yaptırmazsam da yavaş yavaş... Vücut kaldıramayabilir ama... Çok korkuyorum ameliyat masasında kalabilirsin dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" demişti.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı. Karaciğerini kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Serengil, "Yavaş Yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum.." diyerek durumunun ciddiyetini açıklamıştı.

DAMPİNG SENDROMU NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.

Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti
Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti
Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti
Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti
Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti
Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti
Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti

Dumping Sendromu, Seren Serengil, İflas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil sevenlerine böyle veda etti - Son Dakika Magazin


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