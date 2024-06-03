Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı

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Dün Yenikapı'da düzenlenen Hayvan, Kadın, Çocuk ve Doğa için Adalet Mitingi'ne katılan Seren Serengil, köpeklerin uyutulmaması gerektiğini söyleyerek Devlet Bahçeli'ye seslendi.

"TERSİ ŞEKİLDE HAREKET EDERSE MİLLİYETÇİLİĞİN OMURGASINI BOZMUŞ OLUR"

Magazin Burada'ya konuşan Seren Serengil, tarikatların sokak hayvanlarından daha tehlikeli olduğunun altını çizerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şöyle seslendi: "Devlet Bahçeli ve partisinin çok önemli bir duruşu var. Tarikatlara, gericiliğe ve cehalete karşı yüzyıllardan beri kendisi en önde hakaret etti bunlara. Şimdi kalkıp da tam tersi hareket ederse savunduğu bu zamana kadar ki milliyetçiliğin omurgasını bozmuş olur. Hiç kimse bizi uyutmaya kalkmasın. Bu cahil, hayvana günah diyen cemaatler yönetemez. Bu tarikatlar yasak Türkiye'de. Niye tarikatları dağıtmıyorlar? İnsanlardan daha zararlı bunlar. Türkiye buna müsaade etmeyecek."

BAHÇELİ KÖPEKLERLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda gazetecilerle sohbet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak köpekleriyle ilgili yasa hakkında şunları söylemişti: "Zannediyorum Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde belki tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde, çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor. Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz."